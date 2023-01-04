نادي برشلونة يتجه لبيع أنسو فاتي

الوكيل الإخباري - كشف مارسيال لورينتي، الصحفي بجريدة "موندو ديبورتيفو" في تقرير، عن أن نادي برشلونة سيضع لاعبه أنسو فاتي في سوق الانتقالات، من أجل عرضه للبيع بهدف تخفيض كتلة الرواتب بالفريق.



وقال لورينتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء "برشلونة سيضع أنسو فاتي في السوق، إذ يجب على النادي تخفيض كتلة الرواتب".



وأضاف "رغم انخفاض مستواه ما زالت تصل إليه عدة عروض، كما إن الإدارة ستقبل بعرض يصل إلى 70 مليون يورو من أجل بيع فاتي، رغم أن اللاعب لا يريد المغادرة ولكنه يطلب اللعب دقائق أكثر".



ولم يعتمد المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز على الجناح الشاب أنسو فاتي بشكل أساسي ضمن تشكيل برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، مفضلًا الاعتماد على عثمان ديمبلي وفيران توريس.

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وينتظر نادي برشلونة وصول العروض التي ترغب في التعاقد مع أنسو فاتي خلال الفترة المقبلة، من أجل دراستها قبل السماح برحيله.



وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الحالة الوحيدة التي قد تؤدي لاستمرار أنسو فاتي مع البلواغرانا، هي تقديم أداء مميز يُقنع من خلاله تشافي فيما تبقى من الموسم الحالي من أجل تغيير وجهة نظره.



وكان أنسو فاتي ابتعد عن الملاعب لمدة تزيد على العام بعد إصابته على مستوى الرباط الصليبي وغضروف الركبة، لكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق بعد العودة من الإصابة.



وشارك فاتي مع برشلونة على مدار الموسم الحالي في 20 مباراة بواقع 700 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.



ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره إنتر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023.

وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا 31 مرة في تاريخه، ويبحث عن اللقب الـ 32 من المسابقة المحلية.



وعلى صعيد الليغا، احتفظ برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 38 نقطة فيما يأتي فريق ريال مدريد وصيفًا بفارق الأهداف.

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