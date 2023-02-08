ناد أوروبي يضيء ملعبه تضامنا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

الوكيل الإخباري -

Na de zware aardbevingen van zondagnacht in Turkije en Syrië, kleurt de Ghelamco Arena in de kleuren van de Turkse en de Syrische vlag 🙏🇹🇷🇸🇾 pic.twitter.com/Td8QMjzvAS February 7, 2023

اضافة اعلان

أعلن نادي جينت البلجيكي لكرة القدم، تضامنه مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا الذي ضرب مناطق واسعة في البلدين وتسبب في كارثة إنسانية.وأضاء جينت محيط ملعبه "غيلامكو أرينا"، بألوان علمي تركيا وسوريا، في خطوة أظهر من خلالها النادي دعمه لضحايا الزلزال.

ونشر جينت صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها بالقول: "تضامنا مع سوريا وتركيا".

وكتب جينت عبر "تويتر": "ملعبنا اليوم وغدا بألوان أعلام تركيا وسوريا، أفكارنا مع كل الضحايا والمنكوبين في الزلزال".



وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، بالإضافة إلى عدد من الهزات الارتدادية، أجزاء من تركيا وسوريا، في وقت مبكر من صباح الاثنين، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا، ما بين قتيل وجريح، فضلا عن انهيار الآلاف من المباني.



وأصدر النادي البلجيكي بيانا آخر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، أكد فيه أن الملعب سيبقى مضاء بالعلمين لبعض الوقت.



وقال جينت في بيانه: "تعرضت تركيا وسوريا لزلزال مدمر، إن أفكار عائلة جينت بأكملها مع سكان المنطقة المتضررة، ومع كل من تأثر بهذه الكارثة الطبيعية".



وأضاف: "كدليل على التضامن والرحمة لكثير من أهالي جينت من أصول تركية أو سورية، سنضيء ملعب غلامكو بألوان أعلام البلدين مساء الاثنين والثلاثاء".

ويحتل جينت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزا و5 تعادلات، و8 هزائم.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

