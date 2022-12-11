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الأحد، 11-12-2022 11:25 ص

ناد جديد ينضم لسباق التعاقد مع أمرابط

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الوكيل الإخباري - انضم نادٍ جديد إلى سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا ومنتخب المغرب، بعد تألقه في مباريات أسود الأطلس بمونديال قطر 2022.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2024، بينما يحق للنادي الإيطالي تمديده لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "يراقب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي حالة سفيان أمرابط إذ يستهدف ضمه لتعزيز خط الوسط".

وزعمت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة أن ليفربول تحرك من أجل التعاقد مع أمرابط بالميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت أيضا أن التألق الكبير للنجم المغربي في المونديال جذب إليه أنظار أندية أخرى مثل إنتر ميلان وتوتنهام.

ونجح أمرابط في قيادة المنتخب المغربي لتخطي عقبات إسبانيا والبرتغال، والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.

كان أمرابط "26 عاما" قد بدأ مسيرته الاحترافية في نادي أوتريخت الهولندي عام 2017، ومن ثم تنقل بين عدة أندية أبرزها فينورد الهولندي، كلوب بروج البلجيكي، ثم هيلاس فيرونا، وفيورنتينا الإيطاليين.

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