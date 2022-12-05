ناد عربي جديد يسعى للتعاقد مع رونالدو عقب مونديال قطر

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الشرق" القطرية عن سعي نادي الريان، القطري، لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتهاء منافسات كأس العالم.



وذكرت الصحيفة، أن هناك أنباء تشير إلى أن نادي الريان يجهز عرضا ضخما لعرضه على "الدون"، على أن يتم حسم الصفقة بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع البرتغال في كأس العالم.















وأضافت الصحيفة: "في حال صحة هذه الأنباء وإتمام التعاقد، فإن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو ستعود بالفائدة ليس على نادي الريان فقط، ولكن على مستوى دوري نجوم قطر".



وختمت: "وجود لاعب بحجم وقيمة كريستيانو رونالدو سيكون له انعكاس إيجابي كبير من الناحية الترويجية للدوري القطري، الذي استقطب عددا كبيرا من نجوم العالم على مدار السنوات الماضية".



وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد تقارير أوروبية عن اقتراب نادي النصر السعودي من الحصول على خدمات النجم البرتغالي في صفقة ضخمة لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، وحصوله على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

اضافة اعلان



وأعلن مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" مؤخرا عن فسخ عقده مع النجم البرتغالي، عقب سلسلة من الخلافات بين اللاعب والنادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إريك تين هاغ.



ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة