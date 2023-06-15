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الخميس، 15-06-2023 03:41 م

ناد عربي يستهدف مدرب سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - يترقب كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خوض تجربة جديدة في مسيرته، مع التكهن بإقالته الوشيكة من النادي الفرنسي.

وذكرت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، أن جالتيه يبقى مرشحا قويا لقيادة نابولي، بطل الكالشيو في الموسم المنتهي، إلا أن المفاوضات متعثرة.

وأوضحت أن راتب جالتيه صاحب ال56 عاما يتعارض تماما مع مدة العقد المقدم من النادي البارتينوبي.

وأشارت إلى أن جالتيه لديه عروض أخرى من الدحيل القطري، وأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي، تواصل بالفعل مع جالتيه، لكن المفاوضات لم تحسم بعد.

وينتظر جالتيه قرار إقالته من النادي الباريسي خلال أيام قليلة، مع تعويض مالي قدره 6 ملايين يورو، لفسخ التعاقد قبل عام من نهايته.

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