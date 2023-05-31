ناد غير متوقع يخطط لضم دي ماريا

الوكيل الإخباري - أثار قرب انتهاء تعاقد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مع يوفنتوس رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه مجانا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وينتهي تعاقد دي ماريا مع بيانكونيري، بنهاية الشهر المقبل، ولم يتوصلا لاتفاق بشأن التجديد.



وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن بنفيكا يتطلع لاستعادة دي ماريا، الذي بدأ معه رحلته في أوروبا.



وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "بنفيكا سيحاول إغراء أنخيل دي ماريا في الأسابيع المقبلة للعودة إلى النادي في صفقة مجانية".



وأضاف: "المحادثات لم تبدأ بعد، كما أن بنفيكا ليس الخيار الوحيد أمام دي ماريا، لكنهم يريدون المحاولة".



وختم: "كما تحرص الأندية السعودية على ضم أنخيل، لكن أولويته هي أوروبا".

اضافة اعلان

ملاعب