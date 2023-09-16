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السبت، 16-09-2023 11:14 ص

ناساف ينهي معسكره لمواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنهى ناساف الأوزبكي معسكره الذي أقامه في تركيا، وذلك استعداداً لمواجهة الفيصلي الأردني على استاد عمان الدولي، الإثنين المقبل ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وخاض ناساف على هامش المعسكر مباراة ودية مع أحد الفرق التركية وفاز بنتيجة (5-3).

وينتظر أن يصل ناساف في الساعات المقبلة إلى عمان، ليخوض تدريبين قبل مواجهة الفيصلي.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، الأحد المقبل، يليه الاجتماع الفني.

ويشارك الفيصلي لأول مرة بتاريخه في دوري أبطال آسيا، فيما تعد هذه المشاركة التاسعة لناساف حيث شارك أول مرة عام 2001.

ولعب ناساف في النسخة الماضية مع الوحدات الأردني، وفاز عليه ذهابا (2-1) وتعادلا إيابا (2-2).

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