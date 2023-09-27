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الأربعاء، 27-09-2023 02:56 م

ناقد رياضي يكشف فرص إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

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الوكيل الإخباري - علق الناقد الرياضي المصري، أحمد عبد الباسط، على طلب نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد فريق المقاولون العرب التي جمعتهما الاثنين، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعادل نادي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب (1-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وطالبت إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق.

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وكتب الناقد أحمد عبد الباسط، عبر حسابة الشخصي على منصة "X"، قائلا: "فيما يخص طلب الزمالك بإعادة مباراته مع المقاولون: تواصلت مع مسؤولين من لجنة التحكيم والرابطة وقالوا الآتي: حكم الساحة سيد قراره مهما كان رأي حكم الفار.

لا تعاد مباراة بسبب قرارات فنية من الحكم حتى لو كانت خاطئة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد ارتكاب الخطأ وهذا لن يحدث".

 

ملاعب

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