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السبت، 16-12-2023 04:08 م

نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

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الوكيل الإخباري - حصل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على نبأ سار قبل 24 ساعة من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ماركوس راشفورد وأبعدته عن خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي.

وعلمت الصحيفة أن المهاجم الإنجليزي أصيب بـ"نوروفيروس" أو المعروف أيضًا باسم "حشرة القيء الشتوي".

وتتمثل أعراض الإصابة بـ"نوروفيروس" في الغثيان والإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة والصداع والآلام.

وبات أطباء اليونايتد متأكدين الآن أن راشفورد تعافى تماما من الفيروس، ما يسمح بعودته إلى التدريبات والمباريات مع الشياطين الحمر.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيخسر نجمه البرتغالي بورونو فيرنانديز أمام ليفربول بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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