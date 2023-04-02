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الأحد، 02-04-2023 03:20 م

نبأ سعيد لتشافي قبل الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سارا قبل مواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الوضع الحالي يشير إلى لحاق الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، بموقعة الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونج يعاني من تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، وليس لديه وقت محدد للتعافي.

وأضافت: "دي يونج بعيد عن المباريات منذ أسبوعين، لكن من المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية، يوم الإثنين المقبل، قبل يومين من موقعة الكلاسيكو".


وختم: "الأمر يعتمد على ما سيشعر به دي يونج عقب العودة إلى تدريبات برشلونة، لكن كل المؤشرات الحالية تمهد لتواجد اللاعب الهولندي في الكلاسيكو".

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