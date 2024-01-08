الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

الطيران المدني تدعو جهات تجري نشاطات جوية لا تحمل تراخيص تصويب أوضاعها

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 23084 منذ 7 اكتوبر الماضي

اصابة 12 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة في غزة

اغتيال قائد ميداني بارز في حزب الله

عاجل

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

الإثنين، 08-01-2024 03:58 م

نبأ صادم لكبار أندية دوري روشن السعودي

120248105415261590230 (1)


الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي بأن صندوق الاستثمار السعودي فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات من قبل الأندية الكبيرة في دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

على عكس الميركاتو الصيفي الماضي 2023، الذي كان صاخبا وشهد الكثير من الصفقات المدوية في دوري "روشن" للمحترفين، لاتزال بداية الميركاتو الشتوي في السعودية هادئة جدا بعد أسبوع على فتح النافذة.

وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باب الهجرة أمام اللاعبين من أوروبا إلى الدوري السعودي، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
وشهد الميركاتو الصيفي الماضي 2023، إبرام العديد من الصفقات الكبرى في دوري "روشن" للمحترفين، بلغت نحو مليار دولار، حيث تعاقد نادي الهلال مع نجوم مثل الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم والبرتغالي روبين بيفيز وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، ونادي أهلي جدة تعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز، وانضم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة، وغيرهم منذ بداية عام 2023.

وجاءت هذه التعاقدات بفضل دعم الحكومة السعودية للأندية الرئيسية في دوري روشن، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، لكن هذا الدعم الكبير لن يستمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

فقد أفادت صحيفة "أس" الإسبانية، بأن صندوق الاستثمارات العامة، فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات، من قبل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.

وأشار التقرير إلى أن تلك الأندية ستعتمد فقط على أموالها، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون كل صفقة معتمدة ماليا من خلال سلسلة من المتطلبات المعقدة، والتي يبدو أنها ستؤدي إلى تقليل التعاقدات بصورة كبيرة.

ويتربع نادي الهلال على عرش صدارة دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي النصر، ويليهما نادي أهلي جدة في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة.

بينما يشغل نادي اتحاد جدة المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة فقط، ويبدو أن سيكون أكثر المتضررين من هذا الإجراء، كونه يحتل يحتاج إلى تعزيز صفوفه بقوة هذا الشتاء، حتى يتمكن على الأقل من الحصول على مكان في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024810058560830538

إصابة جديدة تورط تشافي

12024895436711000916

ديبالا يرد على استفزاز لاعب أتالانتا بحركة مفاجئة

12024892840586793175

مبابي يتفق مع ريال مدريد

120248931462324389

دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

12024885510188616576

ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

12024885034489556254

نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط

أخبار متعلقة
12202327122634473865759

ماذا قال رونالدو بعد هدفيه في اتحاد جدة؟

122023249510333445558

اتحاد جدة يترنح بخسارة مؤلمة أمام الرائد

1220231811444217240505

النصر يتفق على وديتين في الصين

12202313101123255443758

بنزيما: الفوز جاء بفضل جماهيرنا

12202312163225892362508 (1)

تحديد منافسي الريال وبرشلونة في كأس إسبانيا

12202312155429653034545

الدنمارك تختار مقر إقامتها في يورو 2024