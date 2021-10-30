السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 30-10-2021 04:50 م

نتائج قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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الوكيل الاخباري - أقيمت قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم السبت، وأسفرت عن أكثر من مواجهة قوية.

وجاءت المواجهة الأصعب من نصيب ليفربول، الذي اصطدم بفريق ليستر سيتي، بالإضافة إلى ديربي لندني بين توتنهام ووست هام يونايتد.

وتنتظر تشيلسي موقعة سهلة نسبياً أمام برينتفورد، وكذلك آرسنال الذي سيلعب مع سندرلاند، أحد أندية (الدرجة الثانية).

وذكر الموقع الرسمي للبطولة، أن المباريات ستلعب في الأسبوع الذي يبدأ في 20 ديسمبر المقبل.

توتنهام هوتسبير X وست هام يونايتد
آرسنال X سندرلاند
برنتفورد X تشيلسي
ليفربول X ليستر سيتي

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