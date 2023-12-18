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الإثنين، 18-12-2023 04:52 م

نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

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الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة ملحق مسابقة الدوري الأوروبي، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن مباريات مثيرة أبرزها مواجهة فينورد الهولندي وروما الإيطالي.

تأهلت ثمانية أندية، التي احتلت المراكز الأولى في مرحلة المجموعات، مباشرة إلى دور الـ16 لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وهي: الثلاثي الإنجليزي: وست هام، وبرايتون وليفربول، إضافة إلى غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، أتالانتا الإيطالي، فياريال الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، وسلافيا براج التشيكي.

بينما تجمع مرحلة ملحق الدوري الأوروبي ثمانية فرق احتلت مركز الوصافة خلال مرحلة المجموعات بالمسابقة، و8 فرق احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، وتجري بنظام الذهاب والإياب.

ويخوض منافسات الملحق من الدوري الأوروبي، كل من:

تولوز، رين، مارسيليا، فرايبورج، سبارتا براج التشيكي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، روما، وكاراباغ الأذربيجاني.

أما فرق المركز الثالث بدوري الأبطال، فهي:

فينورد الهولندي، يونج بويز السويسري، جالطة سراي التركي، لانس الفرنسي، وبراغا وبنفيكا البرتغاليين، وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني.

وتقضي القرعة بخوض فرق وصافة الدوري الأوروبي جولة الإياب على ملاعبها، كما أن القرعة تمنع مواجهة الفرق التي تنتمي لنفس الدولة.

وأسفرت قرعة الملحق عن النتائج التالية
 
فينورد (هولندا) – روما (إيطاليا)

ميلان  (إيطاليا) – رين (فرنسا)

لانس (فرنسا) – فرايبورغ (ألمانيا)

يونغ بويز (سويسرا) - سبورتنغ لشبونة (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال) – تولوز (فرنسا)

سبورتنغ براغا (البرتغال) – كاراباج (أذربيجان)

غلطة سراي   (تركيا) - سبارتا براغ (التشيك)

شاختيور (أوكرانيا)   - مارسيليا (فرنسا).

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الملحق الدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات جولة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

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