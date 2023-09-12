نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.. وموعد قمة الأهلي والزمالك

الوكيل الإخباري - جرى الاثنين، سحب قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل (2023-2024)، الذي ينطلق في 18 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي في 30 يوليو 2024، بمشاركة 18 ناديا.



وسيستهل نادي الأهلي حامل الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه المصري، بينما سيواجه الغريم التقليدي نادي الزمالك مضيفه بيراميدز.



وفي ما يلي قرعة الجولة الأولى للدوري:



المقاولون العرب - بلدية المحلة



طلائع الجيش - البنك الأهلي



الداخلية - إنبي



فاركو _فيوتشر



الأهلي - المصري



الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا



زد إف سي - الإسماعيلي



سموحة - الجونة



بيراميدز – الزمالك.

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