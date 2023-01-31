الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 03:04 م

نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم

12023319313614902670


الوكيل الإخباري -  جرى مساء الاثنين سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت إقصاء نادي أرسنال على يد مانشستر سيتي، وليفربول (حامل اللقب) أمام برايتون في الدور الرابع.

ومن المقرر وفقا للقرعة أن يلتقي مانشستر سيتي مع نادي الدرجة الأولى بريستول سيتي، على أن يواجه القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر اليونايتد مع المتأهل من مواجهة الإعادة بين فريق الدرجة الثانية ديربي كاونتي ونادي وست هام يونايتد.


وفي ما يلي نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي، المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم:

بريستول سيتي × مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد × ديربي كاونتي أو وست هام يونايتد

ساوثهامبتون × لوتون تاون أو جريمسبي تاون

ليستر سيتي × بلاكبيرن روفرز أو برمنغهام سيتي

ستوك سيتي × برايتون هوف ألبيون

ريكسهام أو شيفيلد يونايتد × توتنهام هوتسبير

فولهام أو سندرلاند × ليدز يونايتد

إبسويتش تاون أو بيرنلي × شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.


اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202331163230577164773

أودينيزي يبرم صفقة فرنسية

1202331152746583153898 (1)

العوضات يلتحق بالنصر الكويتي

120233114214163582955

قرار القادسية يصدم عدي الصيفي: ظلم ينهي مسيرتي!

12023311119261483002

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1202331104710391013668

الريان القطري يتفق على صفقة بوفال

120233110241649878960

رسميا.. روما يعلن رحيل لاعبه إلى البريميرليج

أخبار متعلقة
12023911228718547548

جمهور تشيلسي ينقلب على بوتر

12023994445521639575

إعلان حول البلد المضيف لبطولة كأس الخليج 26

1202398571980453134

الكشف عن أفضل مدرب في العالم

12023795414122124837

خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

120235104144909483822

الفاخوري والعوضات يحترفان في العين السعودي

12023484740743197259

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر