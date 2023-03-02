نتيجة قرعة دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم

الوكيل الإخباري - أجريت مراسم قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي الخميس، في دور ربع النهائي للبطولة للموسم الحالي 2022-2023.



ونجح كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى جانب فولهام وبلاكبيرن وبرايتون بالإضافة إلى بيرنلي، شيفيلد يونايتد وجريمسبي تاون في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وشهد دور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مفاجأة كبرى بعد خروج توتنهام هوتسبير على يد شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي على يد بلاكبيرن.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:



مانشستر سيتي ضد بيرنلي وتقام



مانشستر يونايتد ضد فولهام.



برايتون ضد جريمسبي تاون.



شيفيلد يونايتد ضد بلاكبيرن.



يذكر أن مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ستقام في يومي 17 و19 مارس المقبل.

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