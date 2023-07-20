نتيجة قرعة كأس الملك السعودي 2024

الوكيل الإخباري - جرت الأربعاء، مراسم سحب قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024، في العاصمة السعودية الرياض، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.



وستقام نسخة كأس الملك السعودي 2024 بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى منذ سنوات، بما في ذلك فرق دوري "يلو" وبطل دوري الدرجة الثانية.



وتوج نادي الهلال بلقب بطل النسخة الماضية، على حساب نادي الوحدة، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، وسيبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الجبلين.



بينما عاد نادي الأهلي للمشاركة في المسابقة، التي غاب عنها في النسخة الماضية بسبب هبوطه إلى الدرجة الأولى (دوري يلو) وكانت مقتصرة على فرق دوري "روشين" للمحترفين فقط، وسيواجه نادي العين.



أما نادي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فسيواجه فريق أحد.



وفي ما يلي جدول مباريات دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2024:



الطائي - الفيصلي



الاتفاق - جدة

الوحدة - العروبة

الرائد - النجمة

التعاون - القادسية

ضمك - القيصومة

أبها - هجر

الخليج - العدالة

الهلال - الجبلين

الاهلي - العين

الشباب - الباطن

النصر - أحد

الاتحاد - الخلود

الفتح - الأخدود

الحزم - العربي

الفيحاء - الرياض.

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