الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يفتتح الدورة 44 لشرح مضامين رسالة عمّان

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

الخميس، 20-07-2023 12:02 م

نتيجة قرعة كأس الملك السعودي 2024

72023209257944855001


الوكيل الإخباري - جرت الأربعاء، مراسم سحب قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2024، في العاصمة السعودية الرياض، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

وستقام نسخة كأس الملك السعودي 2024 بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى منذ سنوات، بما في ذلك فرق دوري "يلو" وبطل دوري الدرجة الثانية.

وتوج نادي الهلال بلقب بطل النسخة الماضية، على حساب نادي الوحدة، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، وسيبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الجبلين.

بينما عاد نادي الأهلي للمشاركة في المسابقة، التي غاب عنها في النسخة الماضية بسبب هبوطه إلى الدرجة الأولى (دوري يلو) وكانت مقتصرة على فرق دوري "روشين" للمحترفين فقط، وسيواجه نادي العين.

أما نادي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فسيواجه فريق أحد.

وفي ما يلي جدول مباريات دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2024:

الطائي - الفيصلي

الاتفاق - جدة
الوحدة - العروبة
الرائد - النجمة
التعاون - القادسية
ضمك - القيصومة
أبها - هجر
الخليج - العدالة
الهلال - الجبلين
الاهلي - العين
الشباب - الباطن
النصر - أحد
الاتحاد - الخلود
الفتح - الأخدود
الحزم - العربي
الفيحاء - الرياض.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202320102330722964157

أموال طائلة في مهب الريح.. بيكهام يصدم عشاق ميسي

7202320101728529858394 (1)

معان يبرم صفقة جزائرية جديدة

720232010838267896877

الفيصلي والوحدات.. صدام أول مثير في معركة حسم السوبر

720232010432280410879

إصدار جدول الأسابيع الأولى من مباريات دوري المحترفين

720232010218400355913

بعثة نادي الحسين تتوجه إلى اسطنبول لإقامة معسكر تدريبي

720232094921893868572 (1)

اتحاد المصارعة: بطولة آسيا إحدى وسائل الجذب السياحي

أخبار متعلقة
6202322105813523650330 (1)

برشلونة يتلقى عرضا للمنافسة في الدوري القطري

6202322111948447115050

بالفيديو.. هالاند يحرج طفلا بسبب شعار مانشستر يونايتد

620232115562596769552

الوحدات يطوي صفحة الخلاف بين داركو والعوضات

620232116448370166745

والدة مبابي تلعب دور الوسيط مع سان جيرمان

6202321161126316987359 (1)

بعد رفض التعاون.. إصرار سعودي على ضم موراتا

6202321162729922922581 (1)

خلدون المبارك يرد على مزاعم خرق مانشستر سيتي للقواعد المالية