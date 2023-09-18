نجل أنشيلوتي يكسب رهانا هجوميا أمام والده

الوكيل الإخباري - كسب دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لريال مدريد، رهانًا مهمًا أمام والده المدير الفني المخضرم، كارلو أنشيلوتي، بحسب تقرير صحفي.



فقد ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن دافيد راهن والده كثيرا على نجاح المهاجم خوسيلو مع ريال مدريد، وكان يصر على تواجد صاحب الـ33 عاما في التشكيلة الأساسية.



وبالفعل، أحرز خوسيلو هدف فوز الميرينجي على ريال سوسيداد (2-1)، أمس الأحد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



ويرى أنشيلوتي الابن، أن خوسيلو مهاجم كلاسيكي يجذب المدافعين، ويمنح المزيد من المساحة والحرية لرودريجو جويس، من أجل التقدم.



في المقابل، كان المدير الفني يفضل اللعب في بداية الموسم بكل من، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في الخط الأمامي، مع وضع خوسيلو على مقاعد البدلاء.



لكن خوسيلو أثبت نفسه في الفوز بالصراعات الهوائية خلال مواجهة سوسيداد، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60 بضربة رأسية، ذهب إثرها دافيد نحو والده للاحتفال، وتذكيره بأنه صاحب فكرة الرهان على المهاجم المخضرم، بدلا من وجود لاعب آخر مثل إبراهيم دياز.



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