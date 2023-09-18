الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

الامن العام يكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة وضبط القاتل

افراح الحنيطي والسريحين - صور

الزرقاء .. تفاصيل صادمة حول بيع كلية مواطن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

سدان مائيان آخران يثيران القلق في ليبيا

هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

الإثنين، 18-09-2023 02:58 م

نجل أنشيلوتي يكسب رهانا هجوميا أمام والده

920231810492288362219


الوكيل الإخباري - كسب دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لريال مدريد، رهانًا مهمًا أمام والده المدير الفني المخضرم، كارلو أنشيلوتي، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن دافيد راهن والده كثيرا على نجاح المهاجم خوسيلو مع ريال مدريد، وكان يصر على تواجد صاحب الـ33 عاما في التشكيلة الأساسية.

وبالفعل، أحرز خوسيلو هدف فوز الميرينجي على ريال سوسيداد (2-1)، أمس الأحد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويرى أنشيلوتي الابن، أن خوسيلو مهاجم كلاسيكي يجذب المدافعين، ويمنح المزيد من المساحة والحرية لرودريجو جويس، من أجل التقدم.

في المقابل، كان المدير الفني يفضل اللعب في بداية الموسم بكل من، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في الخط الأمامي، مع وضع خوسيلو على مقاعد البدلاء.

لكن خوسيلو أثبت نفسه في الفوز بالصراعات الهوائية خلال مواجهة سوسيداد، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60 بضربة رأسية، ذهب إثرها دافيد نحو والده للاحتفال، وتذكيره بأنه صاحب فكرة الرهان على المهاجم المخضرم، بدلا من وجود لاعب آخر مثل إبراهيم دياز.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202318122512711671947

أنشيلوتي يكشف عدد انتصاراته مع ريال مدريد

9202318115818285893104

الكشف عن موقف فينيسيوس من ديربي مدريد

9202318115028871023938

كاسياس يثور على دوري الملوك!

9202318112424478883974

الوحدات يبدأ مشواره الاسيوي الثلاثاء

920231811146162969705

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

920231810550306281432

الرباعي المتألق يدفع برشلونة لقرار بشأن بيدري

أخبار متعلقة
920231211429529616673

3 ضربات مؤلمة لريال مدريد في 100 يوم دون بنزيما

8202321115913330267123

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

820232111223956222672

بالفيديو.. رونالدو يتجول في الرياض بالثوب السعودي

8202321111720848498092 (1)

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ 21 عاما

820232110399674781336

حقيقة غضب مودريتش من أنشيلوتي

8202321103223237671118

التعمري بالتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي