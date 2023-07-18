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الثلاثاء، 18-07-2023 11:30 ص

نجل ميسي يحرجه أمام جماهير إنتر ميامي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أحرج تياغو النجل الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والده أثناء حفل تقديم "البرغوث" كلاعب جديد لنادي إنتر ميامي الأمريكي، فجر الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لليونيل ميسي على أرضية ملعب "DRV PNK" لإنتر ميامي، وهو يتجه صوب الجماهير لتوجيه التحية إليهم، ووفي هذه الأثناء، كان أبناء "البرغوث"، تياغو وماتيو وسيرو، يسيرون نحو والدهم.

وقام تياغو بمفاجأة والده، بتمرير الكرة من بين قدمي "البرغوث" الذي كان منشغلا بتحية الجماهير ثم نظر فجأة ليكتشف أنه تمت مراوغته، يبدو أن ميسي أورث جيناته لأولاده بكرة القدم.

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ومن المنتظر خوض ميسي بعد ساعات مرانه الأول مع إنتر ميامي وسط حضور جماهيري، على أن يظهر بقميص النادي الأمريكي في أولى مبارياته ضد فريق كروز أزول المكسيكي، يوم 21 يوليو الجاري.

 

 

 

ملاعب

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