نجما المغرب يتبرعان بمكافأة المونديال

الوكيل الإخباري - قدم اثنان من نجوم منتخب المغرب درسا رائعا في الإيثار والإحسان، فور عودتهما من قطر، مع بعثة الأسود، مساء الثلاثاء.



وعاد أسود الأطلس بإنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق: تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022 التي اختتمت الأحد الماضي في الدوحة، بتتويج الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا.



وأن الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي قررا التبرع بكامل المستحقات والمكافآت التي سيحصلان عليها نظير مشاركتهما مع منتخب المغرب في المونديال، للفقراء والمحتاجين.



ولم يحدد اللاعبان زياش ومزراوي الكيفية التي سيتم بها توزيع هذه المكافآت على المحتاجين.



وحظيت بعثة منتخب أسود الأطلس باستقبال تاريخي مساء اليوم فور وصولها مطار الرباط سلا، إذ اصطف آلاف من الشعب المغربي في شوارع العاصمة لتحية كتيبة المدرب وليد الركراكي تكريما لإنجازهم المميز.



كما كرم الملك محمد السادس بعثة الأسود بمنح المدرب الركراكي وسام القائد وباقي اللاعبين والجهاز الفني وسام الضابط، تقديرا لما قدموه في كأس العالم 2022.

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