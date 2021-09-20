نجما تشيلسي وموناكو يقودان الكويت ضد السلط ،، مقارنة بالتعاقدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشايلتقي فريقا السلط والكويت يوم الثلاثاء المقبل في قمة لحساب الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي 2021، وإليكم مقارنة بالأوراق المحترفة ..تعاقد فريق الكويت مع نجم تشيلسي السابق جون اوبي ميكل، يوسف الخبيزي، الأسترالي رايان ماكغوان، عبدالمحسن التركماني، يعقوب الطراورة، فهد العنزي، حمود السنوسي، المغربي المهدي براهما، الكونجولي ديوميرسي مبوكاني نجم موناكو الفرنسي السابق، يوسف الرشيدي.وغادر الكويت كل من : مشاري العازمي، مشعل العنزي، ضاحي الشمري، شاهين الخميس، عبدالواحد سيسوكو، رامي بدوي، أحمد اليحيى، عليبور دارا، عبدالعزيز العتيبي، فواز الخالدي وهداف الفريق أحمد عكايشي.أما السلط فلم يجري أي تعاقدات جديدة بعد دور المجموعات ويمتلك المحترفين: رونالد نغاه (الكاميرون)، محمود واتارا (بوركينا فاسو)، بلال خفيفي (تونس)، ورحل عنه نجم وسط المنتخب الوطني محمود مرضي نحو المحرق البحريني .