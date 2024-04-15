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الإثنين، 15-04-2024 03:27 م

نجمة بوليود تثير الجدل حول ارتباطها بكريم بنزيما- صورة

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الوكيل الإخباري -  أثار اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي يشغل مركز الهجوم بفريق الاتحاد السعودي ضجة كبيرة على خلفية أنباء ارتباطه بممثلة شهيرة.

ونشرت الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا، إحدى الممثلات المعروفات في بوليوود، صورة مع بنزيما، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقت الصورة بوسم الحب#love، إلى جانب اسمها واسم بنزيما، ما أثار ردود أفعال واسعة، وتساءل الكثيرون حول ما إذا كان هناك ارتباط بين نجم الاتحاد وفنانة بوليوود.

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وشارك بنزيما مع فريق الاتحاد في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت في مدينة أبوظبي بالإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل، حيث قاد فريقه للحصول على المركز الثاني بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة 4-1.


ولعب بنزيما 28 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الحالي 2023-2024، وذلك في مختلف المسابقات مثل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، حيث سجل 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

 


 

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