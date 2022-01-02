نجمة جديدة من فريق عمان تنضم للسد القطري

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

وصلت نجمة فريق عمان لكرة القدم النسوية، هيا خليل، للعاصمة القطرية الدوحة تمهيدا للانضمام لفريق السد .





وستكون مدافعة منتخب النشميات ثالث لاعبة أردنية تنضم للزعيم ، بعد زينة حازم وشهناز جبرين، حيث سيشكل الثلاثي إضافة مهمة للفريق في الدوري القطري.





ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لحازم وشهناز يوم الإثنين المقبل، فيما لم يتحدد موعد المباراة الأولى لهيا خليل.



وشهد عمان احتراف العديد من نجماته بعد تتويجه بلقب دوري أبطال اسيا، حيث احترفت ميساء جبارة، أية المجالي، وايناس جماعين في تركيا، بالإضافة لثلاثي السد القطري، كما احترفت مي سويلم في تركيا علما أنه من خريجات فريق عمان إلا أنها لعبت في المواسم الأخيرة لشباب الأردن ومن ثم الأرثوكسي.

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المصدر : ملاعب

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