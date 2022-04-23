نجمة سوريا تتحدث لملاعب عن كواليس المنافسات التي أقيمت بالأردن

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قالت نجمة المنتخب السوري لكرة السلة أنا أصلانيان أن بدايتها مع الرياضة كانت من خلال السباحة، قبل أن تلتحق بلعبة كرة السلة ومارست الرياضتين، إلا أنها لم تتمكن من المتابعة في السباحة بالسنوات الماضية بسبب صعوبة ممارسة اللعبة خصوصا في ظل الظروف السورية، كاشفة عن تمثيلها للمنتخب الأرميني قبل اللعب للمنتخب السوري .





وأكدت أصلانيان في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، عن سعادتها لعودة تشكيل المنتخب السوري بعد انقطاع طويل امتد من الثمانينيات للقرن الماضي، كاشفة عن الطموح الكبير بالتطور في المستقبل القريب، ومبدية عن سعادتها للمشاركة الأخيرة رفقة فريق الثورة في البطولة العربية التي استضافها نادي الفحيص للأردن.



ووجهت اللاعبة رسالة للجماهير السورية بالأردن، حيث شكرتهم على الدعم الكبير اثناء المشاركات التي تخوضها الأندية والمنتخبات السورية في الأردن، خصوصا وأن الدعم كان كبير حتى في وقت الخسارة، وهو أمر أعطى الحافز الكبير للاعبات ومنحهم روح عالية وكأنهم في بلادهم .





وتطرقت اللاعبة لكواليس المنافسات الآسيوية التي استضافها الأردن في الفترة الأخيرة، وهي بطولة كأس اسيا للسيدات وبطولة غرب اسيا، حيث كشفت عن سبب التراجع في كأس اسيا ومنها نقص الاعداد وتغيير الجهاز الفني وغياب عدد من اللاعبات .

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