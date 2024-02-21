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الأربعاء، 21-02-2024 03:14 م

نجم آيندهوفن يعترف: هوميلز لعب الكرة أولًا

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الوكيل الإخباري - علق ماليك تيلمان لاعب بي إس في آيندهوفن، على ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه، وتعادل من خلالها مع ضيفه بوروسيا دورتموند (1-1)، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونال تيلمان ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني، بعد احتكاك مع ماتس هوميلز، ما أثار الكثير من الجدل، في ظل إشارة المدافع الألماني للعب الكرة أولًا.

وقال تيلمان في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس": "لعب (هوميلز) الكرة ومن ثم اصطدم بي، بالطبع هذه ليس ركلة جزاء بالنسبة لدورتموند، ولكنها ركلة جزاء لنا، القرار النهائي يعود للحكم، وقرر بالفعل احتساب ركلة الجزاء".

وأضاف: "هوميلز لمسني وتركت نفسي للسقوط، والحكم أطلق صافرته محتسبًا ركلة الجزاء، ونجحنا في استغلالها".

وعلق على المباراة قائلًا: "خلقنا العديد من الفرص الجيدة، نؤمن بقدرتنا على العودة بشيء ما من دورتموند، نحن نتحلى بالثقة".

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