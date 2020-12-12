نجم البرازيل ينقذ ميسي من لقب العار

الوكيل الإخباري _ كشف البرازلي أرثور ميلو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، الفوارق بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أيام قليلة من مواجهة الثنائي الكبرى في دوري أبطال أوروبا.



ويعد أرثور من اللاعبين المحظوظين باللعب بجانب ميسي في برشلونة، وكذلك رونالدو في يوفنتوس، عقب مغادرة الأول في الصيف الماضي، ضمن صفقة تبادلية.



وقال أرثور عبر حديث بـ "الفيديو كونفرانس": "لعبت مع ميسي وكريستيانو، العقلية التي يتمتع بها هؤلاء الرجال لا تُصدق".





وأضاف: "لا يكتفون بالقليل دائماً يريدون المزيد، يسجلون الثاني ويريدون الثالث، تفكيرهم وقوتهم العقلية لا تصدق".





وأوضح بشأن الفارق بينهما: "كل شخص له شخصية مختلفة، ليو يظهر شخصيته أكثر مع منتخبه، لكن عندما يكون عليه فرض نفسه يفعل ذلك".





وأتم حديثه عن المقارنة بينهما: "كريستيانو قد يكون أكثر تعبيراً قليلاً في

مواقفه وهو رجل جيد ويحمي زملائه وعندما يضطر إلى مواجهة الصفعة فهو أول من يفعل ذلك".







اضافة اعلان

المصدر : ملاعب



