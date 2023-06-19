نجم البرتغال يوقع عقود انتقاله للهلال

الوكيل الإخباري - حسم نادي الهلال السعودي، صفقة التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع روبن نيفيز عقود انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي حتى 2026".



وأضاف: "اجتاز اللاعب البرتغالي الجزء الرئيسي من الكشف الطبي مع الهلال، ومن المنتظر صدور الإعلان الرسمي للصفقة هذا الأسبوع".



وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قالت أمس: "وافق وولفرهامبتون على عرض الهلال بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعب الوسط روبن نيفيز".



يذكر أن روبن نيفيز وصل وولفرهامبتون، قادما من بورتو، في يوليو/تموز 2017 وخاض 253 مباراة مع النادي الإنجليزي.



ويعد روبن نيفيز زميل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في منتخب البرتغال ويرتبط بعلاقة جيدة مع صاروخ ماديرا.

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