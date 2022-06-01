نجم الدوري الإنجليزي يقترب من ميلان ،، هل تتم الصفقة ؟!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أكدت العديد من المصادر الصحفية العالمية إقتراب النجم البرازيبلي ريتشارليسون من الرحيل عن إيفرتون الإنجليزي، بعد أن قضى في صفوفه 4 سنوات وخاض خلالها ما يزيد عن 135 مباراة مسجلا أكثر من 40 هدف .اضافة اعلان
ويبدو أن ميلان الإيطالي الأقرب لضم المهاجم البالغ من العمر 25 عاما، خصوصا وأن بطل إيطاليا يسعى لتسجيل مشاركة مثالية بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل .
ودخل " الروسنيري " بمنافسة كبيرة مع أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الإلماني على ضم اللاعب، كما أبدت أندية توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي رغبتها بضمه .
ولم يمر إيفرتون بالموسم الماضي بموسم مشجع للاعب للإستمرار في صفوفه، حيث نافس على الهروب من دوامة الهبوط واستقر بالمركز الـ 16 على سلم الترتيب بـ 16 نقطة .
المصدر : ملاعب