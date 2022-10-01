نجم الرمثا: تركيزنا ينصب على كأس الأردن

الوكيل الإخباري - كشف عبد الرحمن أبو الكاس، نجم الرمثا، أن فريقه يركز في الدرجة الأولى على بطولة كأس الأردن وليس بطولة دوري المحترفين.



وقال أبو الكاس في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: "قدر الله وما شاء فعل، تعادلنا مع مغير السرحان (1-1)، اجتهدنا من أجل الفوز، لكن هذه كرة القدم في النهاية".



وأوضح أبو الكاس: "تركيزنا ينصب على بطولة كأس الأردن، حيث سيكون لنا فيها شأن كبير".



وأتم حديثه: "الرمثا ناد كبير، مر بظروف صعبة، لكنه نجح في مرحلة اياب بطولة الدوري في استعادة توازنه، ونوجه شكرنا لجماهيرنا على حرصها المتواصل على مؤازرة الفريق".



وكان أبو الكاس قد ساهم في صناعة هدف فريق الرمثا، بمرمى مغير السرحان، من تمريرة ساحرة وضعت السنغالي الهادي سالم في مواجهة المرمى ومنها أحرز الهدف.

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