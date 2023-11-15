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الأربعاء، 15-11-2023 04:22 م

نجم الريال الجديد: لن ألوث صورتي

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الوكيل الإخباري - طمأن البرازيلي إندريك، مهاجم بالميراس، ناديه الجديد ريال مدريد، بشأن عقليته كلاعب شاب.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع إندريك، الصيف قبل الماضي، من خلال صفقة بلغت 60 مليون يورو شاملةً المتغيرات.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الميرنجي، في منتصف يوليو/تموز 2024، عندما يبلغ من العمر 18 عامًا.

وقال إندريك في تصريحات أبزرها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "أنا أكره الذهاب إلى الحفلات والنوادي الليلية. ولا أحب الدخول في الجدل".

وأضاف: "كما لا أحب أن أفعل أي شيء من شأنه أن يلوث صورتي. التركيز الآن منصب على مستقبلي كرياضي، وليس أي شيء آخر".

ودخل هندريك لأول مرة قائمة منتخب البرازيل الذي يستعد لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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