الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

توضيح حول ضخ المياه لمنازل المواطنين

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الصفدي يحاضر في أكاديمية الشرطة حول الحياة البرلمانية والحزبية

حوارية في الزرقاء حول تمكين المرأة اقتصاديا

أمين عام سجل الجمعيات يلتقي رؤساء الجمعيات في الطفيلة

التربية تكشف عن أبرز تحدٍ يواجه الوزارة في العام الحالي

الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تنخب مجلس إدارة جديد

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

الأربعاء، 09-08-2023 04:16 م

نجم السباحة الأسترالية يثير الغموض حول مستقبله

820239124753577148377


الوكيل الإخباري -  أثار نجم السباحة الأسترالي كايل تشالمرز، ضجة كبيرة اليوم الأربعاء، عندما صرح بأن دورة باريس 2024 ستشهد على الأرجح آخر مشاركة أولمبية له، لكنه أوضح أن هذا لا يعني اقترابه من الاعتزال.

وقال تشالمرز /25 عاما/ في تصريحات إذاعية اليوم: "ربما ستكون آخر دورة ألعاب أولمبية بالنسبة لي".

وأضاف: "سأكون في السادسة والعشرين من عمري في العام المقبل، وحتى في العام الحالي، فإنني اللاعب الأكبر سنا في صفوف المرشحين هنا.. هناك سباحون من مواليد 2003 و2004 يتواجدون الآن".

ومع سيطرة تشالمرز على عناوين الصحف في أستراليا وزيادة التكهنات، أوضح النجم المتوج في أولمبياد 2016، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، أن هذا لا يعني أنه بصدد الاعتزال.

وذكر تشالمرز في منشوره: "إعلام الإثارة لحصد الزيارات يعمل بجدية من جديد.. أنا لن أعتزل!!. ما قلته هو إنها ستكون آخر دورة أولمبية بالنسبة لي".

وأضاف: "هناك الكثير من المسابقات بعد الأولمبياد ستمنحني الفرصة لمواصلة تمثيل بلادي على أعلى مستوى.. سأكون مشغولا، فلدي العديد من الألقاب التي أحتاج للدفاع عنها".

وأوضح تشالمرز: "باريس ستشهد مشاركتي الأولمبية الثالثة والأخيرة على الأرجح. عام 2028 لا يزال بعيدا، ولكن من يعرف، إذا سمحت حالتي الجسدية والذهنية، ربما أتواجد حتى في أولمبياد بريزبين 2032".

وتابع تشالمرز: "في الوقت الحالي، علي أن ألتزم وأقدم كل ما لدي من أجل تحقيق النجاح في باريس".

وفي عمر الـ18 عاما، كان تشالمرز قد توج بذهبية سباق 100 متر حرة للرجال في أولمبياد ريو 2016 ثم توج بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.

وبعد أن أحرز ذهبية 100 متر حرة في بطولة العالم للألعاب المائية في اليابان في تموز/يوليو الماضي، يعد تشالمرز من المرشحين في أولمبياد باريس الذي تنطلق منافساته في 26 تموز/يوليو 2024.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023916335599682952

عملاق إنجليزي يبدأ مفاوضاته لخطف بافارد

820239162756365262992 (1)

وسط جدل الرحيل.. موسم جيد لشيكابالا مع الزمالك

820239161057332544663

من هو لامين جمال معجزة برشلونة الجديد؟

820239152256772400282

الرمثا والفيصلي يتطلعان لحسم قمة الدوري الأردني

82023913193883900463

حاتم الروشدي يعود للفيصلي

820239133530110447419

إنتر ميامي يطرد حارسه بسبب ميسي

أخبار متعلقة
720231391336203988413

المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 يفتتح مشاركته بالدورة العربية

7202312162559501668260 (1)

رسميا.. باريس يستقطب برج بنفيكا مجانا

720231215039311160818 (1)

الهلال يقدم عرضا لنجم من البريميرليج

7202312153521862069995

الحسين اربد يوافق على بيع عقود بيتانج وسعادة

720231212931326237567

بعد إخفاء هويتها لـ13 عاما.. الصورة الأولى لوالدة ابن رونالدو

7202312113454400586374

متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟