نجم السباحة الأسترالية يثير الغموض حول مستقبله

الوكيل الإخباري - أثار نجم السباحة الأسترالي كايل تشالمرز، ضجة كبيرة اليوم الأربعاء، عندما صرح بأن دورة باريس 2024 ستشهد على الأرجح آخر مشاركة أولمبية له، لكنه أوضح أن هذا لا يعني اقترابه من الاعتزال.



وقال تشالمرز /25 عاما/ في تصريحات إذاعية اليوم: "ربما ستكون آخر دورة ألعاب أولمبية بالنسبة لي".



وأضاف: "سأكون في السادسة والعشرين من عمري في العام المقبل، وحتى في العام الحالي، فإنني اللاعب الأكبر سنا في صفوف المرشحين هنا.. هناك سباحون من مواليد 2003 و2004 يتواجدون الآن".



ومع سيطرة تشالمرز على عناوين الصحف في أستراليا وزيادة التكهنات، أوضح النجم المتوج في أولمبياد 2016، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، أن هذا لا يعني أنه بصدد الاعتزال.



وذكر تشالمرز في منشوره: "إعلام الإثارة لحصد الزيارات يعمل بجدية من جديد.. أنا لن أعتزل!!. ما قلته هو إنها ستكون آخر دورة أولمبية بالنسبة لي".



وأضاف: "هناك الكثير من المسابقات بعد الأولمبياد ستمنحني الفرصة لمواصلة تمثيل بلادي على أعلى مستوى.. سأكون مشغولا، فلدي العديد من الألقاب التي أحتاج للدفاع عنها".



وأوضح تشالمرز: "باريس ستشهد مشاركتي الأولمبية الثالثة والأخيرة على الأرجح. عام 2028 لا يزال بعيدا، ولكن من يعرف، إذا سمحت حالتي الجسدية والذهنية، ربما أتواجد حتى في أولمبياد بريزبين 2032".



وتابع تشالمرز: "في الوقت الحالي، علي أن ألتزم وأقدم كل ما لدي من أجل تحقيق النجاح في باريس".



وفي عمر الـ18 عاما، كان تشالمرز قد توج بذهبية سباق 100 متر حرة للرجال في أولمبياد ريو 2016 ثم توج بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.



وبعد أن أحرز ذهبية 100 متر حرة في بطولة العالم للألعاب المائية في اليابان في تموز/يوليو الماضي، يعد تشالمرز من المرشحين في أولمبياد باريس الذي تنطلق منافساته في 26 تموز/يوليو 2024.

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