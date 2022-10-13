نجم الفيصلي على رادار نادي إسباني

الوكيل الإخباري - كشف مصدر موثوق في النادي الفيصلي، أن نجم فريق كرة القدم أمين الشناينة، تلقى قبل حوالي شهر، عرضا للاحتراف في فريق إسباني يلعب في الدرجة الثانية، إلا أن النادي فضل تأخير البت في مثل هذه المواضيع، لحين انتهاء الموسم الكروي الحالي.



وأكد المصدر في اللجنة المؤقتة للفيصلي، أن الشناينة تلقى فعليا هذا العرض، في ظل العروض المتميزة التي قدمها اللاعب سواء مع النادي أو منتخب الشباب، معتبرا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للبت في عروض الاحتراف، خاصة وأن التركيز منصب حاليا على بطولتي الدوري والكأس، وفقا للغد.



وجدد المصدر حرصه على مصلحة لاعبيه، لافتا إلى أن الأداء المتصاعد للشناينة، سيضمن له فرصة احتراف خارجية قريبا، مع التأكيد على أن أمين يستحق اللعب في الدوريات الأوروبية وبشكل تدريجي في ظل ما يملكه من موهبة.

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