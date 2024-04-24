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الأربعاء، 24-04-2024 02:45 م

نجم الكرة السعودية السابق عبد الغني يصدم محمد صلاح

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الوكيل الإخباري - -أطلق أسطورة المنتخب السعودي وفريق الأهلي السابق، حسين عبد الغني، تصريحات صادمة بشأن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

ويرى حسين عبد الغني أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي السعودي كان اللاعب الأكثر أهمية في ليفربول من صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وكون ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو ثلاثيا هجوميا مرعبا في ليفربول على الصعيد المحلي والقاري خلال الفترة من 2017 إلى 2022، حتى أن رحل ماني صوب بايرن ميونخ ثم النصر، بينما انتقل فيرمينو إلى صفوف نادي الأهلي خلال الصيف الماضي.

وعلق حسين عبد الغني في تصريحات لبرنامج "دورينا" السعودي على دور الثلاثي في هجوم ليفربول، قائلا: "لقد عاش صلاح وماني في ظل فيرمينو، أريد القول إن اللاعب البرازيلي نجح في الربط بينهما أثناء وجوده في ليفربول".

وأضاف: "رغم أن فيرمينو مهاجم لكنه لم يكن يحسد زملاءه، ولم يكن إحراز الأهداف هو هدفه الأول، ولكن الاستمتاع بالصناعة".

يذكر أن روبرتو فيرمينو يعاني من الانتقادات هذا الموسم، كونه اكتفى بتسجيل 6 أهداف وصناعة 5 على مدار 27 مباراة دافع فيها عن ألوان الأهلي هذا الموسم.

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