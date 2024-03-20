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الأربعاء، 20-03-2024 01:26 م

نجم المغرب على رادار الهلال السعودي مجددا

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الوكيل الإخباري - جدد الهلال السعودي اهتمامه بضم أحد نجوم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي أمس الثلاثاء.

ووفقا لموقع "سبق 24"، يحاول الهلال استغلال توتر علاقة المهاجم المغربي، يوسف النصيري، مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس، خصوصا المشادة التي نشبت بينهما مؤخرا بعد استبدال اللاعب أمام سيلتا فيغو في الليغا.

ويمتاز النصيري بأنه رأس حربة كلاسيكي، وأيضا بطوله الفارع (192 سنتيمترا)، وهو ما جعله يحظى باهتمام الهلال منذ فترة.

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كما أنه خاض مع منتخب المغرب اختبارات من العيار الثقيل، من بينها 4 مشاركات بكأس أمم إفريقيا، في أعوام 2017 و2019 و2022 و2023، وسجل 20 هدفا خلال 69 مباراة دولية خاضها إجمالا.


وارتدى النصيري أيضا قميص منتخب بلاده في مشاركتين بكأس العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، محرزا 3 أهداف في 8 مباريات، بواقع هدف في شباك إسبانيا خلال المشاركة الأولى، ثم اثنين أمام كندا والبرتغال في النسخة الأخيرة من المونديال.


وساهم مهاجم إشبيلية في الإنجاز التاريخي، باحتلال أسود الأطلس المركز الرابع في كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الأمر.


وسبق للهلال أن عبر في الصيف الماضي عن رغبته في ضم النصيري، بعدما ضم مواطنه الحارس ياسين بونو. 

 

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