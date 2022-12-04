نجم المغرب: نشارك في المونديال لكتابة التاريخ

الوكيل الإخباري - أكد يحيى عطية الله، لاعب منتخب المغرب، أن تأهل الأسود لثمن نهائي مونديال قطر (2022) كان مستحقا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المنتخب الإسباني.



وقال عطية الله، في تصريح نشره موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: "قدمنا مستويات جيدة في دور المجموعات، وأكدنا جاهزيتنا لمواجهة كل المنافسين، وكنا من أفضل المنتخبات".



وأضاف: "المنتخب المغربي يشارك في المونديال؛ من أجل كتابة التاريخ".



وزاد: "نعرف أن المباراة التي تنتطرنا لن تكون سهلة، لأننا سنواجه منتخبا جيدا، لكننا سندافع عن حظوظنا ونركز لنكون في كامل مستوانا".



وتابع: "نعرف أن جمهورنا شغوف بالكرة ويتطلع للنتائج الإيجابية، وطموحنا لا يتوقف هنا، بل ما زلنا نأمل أن نواصل مغامرتنا".



وختم: "نشكر الجمهور المغربي والجماهير العربية والإفريقية التي تساندنا".

اضافة اعلان

ملاعب