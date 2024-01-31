نجم المنتخب الأردني ينتقل لمعيذر القطري

الوكيل الإخباري - انتقل يزن العرب مدافع منتخب الأردن، رسميا، إلى فريق معيذر القطري، ليمثله في المرحلة المقبلة.



وجاء تعاقد معيذر مع العرب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع منتخب النشامى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.



و أن يزن العرب الذي انتقل إلى الشرطة العراقي مؤخرا، فسخ عقده رسميا.



وأشار المصدر إلى وجود بند في عقد العرب مع الشرطة، يتيح له فسخ عقده حال تلقى عرضا تفوق قيمته عقده مع النادي العراقي.



وأحرز يزن العرب هدف التعادل في مرمى العراق، في المواجهة التي فاز فيها الأردن 3-2 ومنحته بطاقة العبور لدور الـ8 من بطولة كأس آسيا.



وبدأ العرب مسيرته الكروية مع الجزيرة وبعدها انتقل للوحدات ومن ثم احتراف في سيلانجور الماليزي ومنه إلى الشرطة العراقي.

اضافة اعلان

ملاعب