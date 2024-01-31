الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط المقبل عند صفر

مرصد أكيد: 46 إشاعة في كانون الثاني 6 منها من مصادر خارجية

الدفاع المدني في غزة: جرائم الاحتلال إبادة وقتل وحشي

السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي

الخارجية القطرية: نحن في لحظة جيدة من المفاوضات

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر شباط 2024 - أسماء

الاحتلال يقصف جباليا

سرايا القدس: استهدفنا بصاروخ جنودا تحصنوا بمبنى في المنطقة الوسطى

الحبس 4 أشهر لكل من يثبت تورطه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

بينها دول عربية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول لرعايا 28 دولة

الأربعاء، 31-01-2024 03:15 م

نجم المنتخب الأردني ينتقل لمعيذر القطري

1202431122639212477846 (1)


الوكيل الإخباري - انتقل يزن العرب مدافع منتخب الأردن، رسميا، إلى فريق معيذر القطري، ليمثله في المرحلة المقبلة.

وجاء تعاقد معيذر مع العرب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع منتخب النشامى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

و أن يزن العرب الذي انتقل إلى الشرطة العراقي مؤخرا، فسخ عقده رسميا.

وأشار المصدر إلى وجود بند في عقد العرب مع الشرطة، يتيح له فسخ عقده حال تلقى عرضا تفوق قيمته عقده مع النادي العراقي.

وأحرز يزن العرب هدف التعادل في مرمى العراق، في المواجهة التي فاز فيها الأردن 3-2 ومنحته بطاقة العبور لدور الـ8 من بطولة كأس آسيا.

وبدأ العرب مسيرته الكروية مع الجزيرة وبعدها انتقل للوحدات ومن ثم احتراف في سيلانجور الماليزي ومنه إلى الشرطة العراقي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202431141431496965517

الفيصلي يضم المهاجم الكاميروني رونالد وانجا

1202431133911311655205

بيتزي يعلن تشكيل البحرين لمواجهة اليابان

1202431132353142815088

مدرب اتحاد جدة يحسم موقف بنزيما

1202431125644662683602

ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه

1202431114550887644758

بعد الخروج من كأس آسيا.. إجراء رسمي ضد تصرف مدرب المنتخب السعودي

1202431113437800429988

الاتحاد الجزائري يكشف كواليس أزمة المدرب جمال بلماضي

أخبار متعلقة
1202430122522871179695 (2)

الإعلام الرياضي القطري: منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى

1202430115736242248266

الجمهور الأردني يرفع سقف طموحاته في بطولة كأس آسيا

1202416131232196612910

جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023

1202415143128840198762

التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

1202499317876412061

منتخب سوريا يتعادل مع منتخب ماليزيا في البروفة الأخيرة قبل مشاركته في كأس آسيا

12024215129915707085

المنتخب السعودي يواصل استعداده لبطولة أمم آسيا