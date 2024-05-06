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الإثنين، 06-05-2024 02:44 م

نجم المنتخب الأمريكي مدافعا: "ميسي يظهر مدى ضعف الدوري الأمريكي"

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الوكيل الإخباري - دافع أليكسي لالاس نجم المنتخب الأمريكي السابق عن ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي ضد الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه، بأنه يجعل العالم يعرف مدى سوء جودة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وساهم ميسي، في فوز إنتر ميامي، على نيويورك ريد بلوز، في الساعات الأولى من صباح اليوم بستة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البرغوث الأرجنتيني ورفاقه، التربع على صدارة القسم الشرقي للمسابقة.

وكتب أحد الجماهير عبر منصة "إكس" عن وجود ميسي في الدوري الأمريكي: "ميسي يجعل العالم يعرف مدى سوء جودة الدوري لدينا، يجب على أندية الدوري التعاقد مع لاعبين بجودة عالية للتنافس ضده".

ورد لالاس على المشجع وكتب له: "كان ميسي يفوز بالمباريات، ويسجل ويصنع الأهداف ويراوغ الجميع، في الدوري الإسباني، أو الفرنسي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لم يستخدم أحد مهارته للتقليل وانتقاد تلك المسابقات، هناك الكثير من الفرق واللاعبين في الدوري الأمريكي، يتنافسون ضده".

يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي، برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع زميله في الفريق لويس سواريز، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 24 نقطة.

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