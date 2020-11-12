نجم المنتخب الهولندي يغازل برشلونة بهذه العبارة

الوكيل الإخباري _ عبر الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم “أولمبيك ليون”، عن رغبته في اللعب لنادي “برشلونة”، في ظل اهتمام الفريق الكتالوني بضمه.



ورد “ديباي” على أنباء انتقاله إلى “برشلونة” في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية : “لا أعلم، سوق الانتقالات ليس مفتوحاً، وليس لدي رأي في ذلك”.





وأضاف: “أحاول بذل قصارى جهدي، لتقديم مستويات جيدة وأن أصبح لاعباً أفضل.. من منا لا يريد اللعب في برشلونة؟ إنه أحد أفضل الفرق في العالم”.



واختتم، في أعقاب مباراة هولندا وإسبانيا الودية، مساء الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1: “سيحب الجميع ذلك، لكنني لا أفكر في ذلك حالياً”.



وكان “ديباي” قريباً من “برشلونة” في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن مغالاة مسؤولي “ليون” أوقفت الصفقة.



وينتهي عقد “ديباي” في فرنسا بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بإتمام الصفقة في يناير المقبل.. بناء على رغبة “رونالد كومان”، مدرب “برشلونة”.







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المصدر : ملاعب

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