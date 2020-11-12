الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 12:45 م

نجم المنتخب الهولندي يغازل برشلونة بهذه العبارة

ممفيس-ديباي


الوكيل الإخباري _ عبر الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم “أولمبيك ليون”، عن رغبته في اللعب لنادي “برشلونة”، في ظل اهتمام الفريق الكتالوني بضمه.

ورد “ديباي” على أنباء انتقاله إلى “برشلونة” في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية : “لا أعلم، سوق الانتقالات ليس مفتوحاً، وليس لدي رأي في ذلك”.


وأضاف: “أحاول بذل قصارى جهدي، لتقديم مستويات جيدة وأن أصبح لاعباً أفضل.. من منا لا يريد اللعب في برشلونة؟ إنه أحد أفضل الفرق في العالم”.

واختتم، في أعقاب مباراة هولندا وإسبانيا الودية، مساء الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1: “سيحب الجميع ذلك، لكنني لا أفكر في ذلك حالياً”.

وكان “ديباي” قريباً من “برشلونة” في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن مغالاة مسؤولي “ليون” أوقفت الصفقة.

وينتهي عقد “ديباي” في فرنسا بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بإتمام الصفقة في يناير المقبل.. بناء على رغبة “رونالد كومان”، مدرب “برشلونة”.


اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

inbound7342246707784644905

بيراميدز يقترب من ضم ماريو بالوتيلي

188777

أول تحرك من سان جيرمان لضم ميسي مجانا

neymar-1200x675

برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

68de2efe-74e7-4b28-9707-8168ca54e9c0

الهلال يستعيد ابرز نجومه

أخبار متعلقة
neymar-1200x675

برشلونة يطالب نيمار بـ10 ملايين يورو

EmVi_gnXcAAqwc-

بشأن الصفقة المنتظرة.. ليون الفرنسي يصدم برشلونة

unnamed

كومان: برشلونة أفضل في تواجد ميسي

5fa7172c4c59b71bfc6b9924

برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي

08e59f75-a3db-4f02-97bd-c47829bfebc9

برشلونة يمدد عقده مع راعيه الرسمي

1120205102414948444596

تصريح صادم من بيكيه