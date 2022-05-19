نجم النشامى يغيب عن الحسين إربد أمام مغير السرحان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سيفتقد فريق الحسين إربد لنجمه خليل بني عطية في مباراته القادمة بدوري المحترفين، والتي ستجمعه مع مغير السرحان ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين .









وسيغيب بني عطية عن المواجهة بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الصريح، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة .



وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء خليل بني عطية قبل أيام لتمثيل منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم اسيا، حيث استعاد اللاعب الكثير من مستوياته المميزة بعد تعافيه من الإصابة والإنضام للفريق الأصفر.



ويتصدر الحسين إربد، جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلين وبدون أي خسارة .

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المصدر : ملاعب