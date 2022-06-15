نجم النشامى ينتقل للدوري الماليزي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلن فريق كيداه دارول الماليزي عن التعاقد مع نجم المحرق البحريني والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمود المرضي، لتمثيل في المنافسات القادمة.









وكان نجم النشامى قد اتفق مع فريقه الجديد أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني، إلا أنه أجل الإعلان حتى نهاية التصفيات الآسيوية .





وانضم مرضي صاحب الـ 28 عام لكوكبة النجوم الأردنيين في ماليزيا وهم : " يزن العرب، بهاء عبد الرحمن وفادي عوض " .



وسبق للاعب الدولي أن مثل فرق الجزيرة، الأهلي، الفيصلي بالإضافة للعديد من التجارب في الملاعب الخليجية .

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المصدر : ملاعب