نجم النشامى يودع جماهير فريقه برسالة مؤثرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاودع نجم الوحدات والمنتخب الوطني الأول يزن العرب جماهير الأخضر بعد انتقاله الرسمي للدوري الماليزي، وذلك من بوابة فريق سيلانجور، والذي يضم بصفوفه لاعبنا بهاء عبد الرحمن .وكتب العرب على مدونته الشخصية على تطبيق التواصل الإجتماعي " إنستغرام " :" لكل قصة حكاية ولكل حكاية نهاية، انتهى ارتباطي مع نادي الوحدات الذي عشقته ولعبت له ولم ابخل في نقطة عرق واحدة سعياً لان تبقى راياته في المجد خفاقه والبسمة لا تفارق جماهيريه التي زرعت فينا الانتماء والولاء للقلعة الخضراء.بالأمس كنت مدافعاً مقاتلاً من اجل الشعار، واليوم سأكون مشجعاً غيوراً على الكيان الذي أُحب وسأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الوحدات والكرة الأردنية خير تمثيل.لا أقول وداعاً لكن أقول إلى اللقاء، لكل شخص تغنى بإسم يزن العرب، لكل وحداتي وقف في المدرج يتابع معشوقه وأعتذر من الجميع على سيناريو الموسم الماضي الذي كان خارج إرادة اللاعبين والمنظومة الخضراء برمتها.كما اشكر اخواني لاعبين وجهاز الفني وجهاز الطبي وجميع المنظومة الوحداتية .بالنهاية الوحدات ليس مرحلة.. الوحدات عشق نتغنى به كل صباحٍ ومساء مدرسة في الحُب . "ويعد إنتقال العرب ضرب قاسية لدفاع الوحدات، حيث يعد من أبرز مدافعي الكرة الأردنية، وشكل ثنائية مميزة مع طارق خطاب قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة حرمته من اللعب لقرابة العام.يذكر أن سيلانجور أبرز فرق ماليزيا وسبق له التتويج بأكثر من 60 لقب، ويعد المحطة الإحترافية الثالثة للاعب الذي تدرج بنادي الجزيرة قبل الإنتقال للوحدات .