الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 02:08 م

نجم النشامى يودع جماهير فريقه برسالة مؤثرة

2


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
ودع نجم الوحدات والمنتخب الوطني الأول يزن العرب جماهير الأخضر بعد انتقاله الرسمي للدوري الماليزي، وذلك من بوابة فريق سيلانجور، والذي يضم بصفوفه لاعبنا بهاء عبد الرحمن .اضافة اعلان

 

وكتب العرب على مدونته الشخصية على تطبيق التواصل الإجتماعي " إنستغرام " :

" لكل قصة حكاية ولكل حكاية نهاية، انتهى ارتباطي مع نادي الوحدات الذي عشقته ولعبت له ولم ابخل في نقطة عرق واحدة سعياً لان تبقى راياته في المجد خفاقه والبسمة لا تفارق جماهيريه التي زرعت فينا الانتماء والولاء للقلعة الخضراء.

بالأمس كنت مدافعاً مقاتلاً من اجل الشعار، واليوم سأكون مشجعاً غيوراً على الكيان الذي أُحب وسأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الوحدات والكرة الأردنية خير تمثيل.

لا أقول وداعاً لكن أقول إلى اللقاء، لكل شخص تغنى بإسم يزن العرب، لكل وحداتي وقف في المدرج يتابع معشوقه وأعتذر من الجميع على سيناريو الموسم الماضي الذي كان خارج إرادة اللاعبين والمنظومة الخضراء برمتها.


كما اشكر اخواني لاعبين وجهاز الفني وجهاز الطبي وجميع المنظومة الوحداتية .

بالنهاية الوحدات ليس مرحلة.. الوحدات عشق نتغنى به كل صباحٍ ومساء مدرسة في الحُب . " 



ويعد إنتقال العرب ضرب قاسية لدفاع الوحدات، حيث يعد من أبرز مدافعي الكرة الأردنية، وشكل ثنائية مميزة مع طارق خطاب قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة حرمته من اللعب لقرابة العام.

يذكر أن سيلانجور أبرز فرق ماليزيا وسبق له التتويج بأكثر من 60 لقب، ويعد المحطة الإحترافية الثالثة للاعب الذي تدرج بنادي الجزيرة قبل الإنتقال للوحدات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
dabc544a5ca5cb13d0ad6a563d279806

أية المجالي : مسيرتي في تركيا ستبدأ يوم الأحد

122021161388676091285

أول صفقات الموسم الكروي الجديد

FEubP_0WUAoOqi0

إعلامي شهير يشكر حمد واللاعبين والاتحاد ،، وتعليق الخطيب !! (فيديو)

84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n

الوحدات يترقب الانتخابات ،، من سيقود السفينة الخضراء !!

FBK_dnbX0BQUd0P

الإسماعيلي المصري يتحرك لضم نجم منتخب النشامى

1220211412916848833296

دغلس يعود للدكة ،، و مايك ويليامز 10 على 10

أخبار متعلقة
84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n

الوحدات يترقب الانتخابات ،، من سيقود السفينة الخضراء !!

FBK_dnbX0BQUd0P

الإسماعيلي المصري يتحرك لضم نجم منتخب النشامى

0L5A0472

محمد شاهر يتألق بالأخضر ،، وميسون يقنع الجماهير

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

نجم الوحدات يودع الجماهير برسالة مؤثرة

11202120142717810373055

بعد اعتذار الاتحاد عن طلب الوحدات ،، تعرف على الحكم المرشح للكلاسيكو

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

تعرف على نتائج وديات الوحدات التحضيرية لمواجهة الفيصلي