الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التحديث الاقتصادي يضع خريطة لمجابهة تحديات قطاع النقل

مع توقع حدوث الركود .. أين تتجه أسعار الغذاء عالمياً في العام الجديد ؟

الأرصاد: المنخفض الجوي عدل الموسم المطري بنسب (2% – 22%)

بدء صرف المخصصات ومعونة الشتاء وآخر دفعة من دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الأردن يدين اقتحام مستوطنين أرضا تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

وفاة قبطان مصري محترقا على سواحل تركيا

المياه عن الفواتير الشهرية: لا فصل للمياه عن المتأخرين إلا كل 3 أشهر

ترامب ينتقد تسهيل اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية

حملة لهيئة تنشيط السياحة الأردنية في تونس

الأربعاء، 28-12-2022 11:16 ص

نجم النصر السابق: لا نحتاج كريستيانو رونالدو

1220222891917782396273


الوكيل الإخباري - تمنى حسين عبد الغني نجم النصر السابق، عدم قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كاشفًا بالوقت ذاته الأفضل بالجولة 10 للدوري.

وقال عبد الغني، في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: "دوري روشن هذا الموسم صعب، ولكن النصر والاتحاد والشباب الأقرب للفوز به، واستبعاد الهلال ليس ضعفًا فيه، لكن الإرهاق الذي يمر به لاعبيه من مشاركاتهم مع المنتخب أو بالبطولات المختلفة بفريقهم، ولا يمكننا إقصاء فريق بعينه من صراع الفوز بالدوري، لكن التقلبات متوقعة حتى نهاية المسابقة، والدوري اختلف عن السابق والجميع ينافس على تحقيقه".

وأضاف: "النصر كان متكاملاً بالأمس في مباراة الديربي، والحافز دائمًا ما يحضر في مباريات الديربي، وكانت مباراة جميلة ومفتوحة، وأرضية ملعب مرسول بارك لم تكن وفق التطلعات، والنصر بحاجة لمهاجم بخصائص تاوامبا كمحطة تعطيك حلولاً أكثر للقادمين من الخلف".

وواصل: "موسى ماريجا لاعب لا بديل له في صفوف الهلال، خصوصًا مواصفاته والدور الذي يؤديه داخل الملعب، والمعد البدني هو من يتحمل الإصابات الكثيرة، وإيميليانو ابن المدرب رامون دياز، فهو من قام باختياره".

وأشار: "فرحت كثيرًا بهدف عبدالرحمن غريب بشباك الهلال، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكنه لم ينسجم مع الفريق النصراوي حتى الآن".

وتابع: "لا أعرف مدى حقيقة قدوم كريستيانو رونالدو أم لا، ولكني ما زلت عند رأيي بكوني لا أتمنى قدومه للنصر، ليس كقيمة، لكن هل سيكون قدومه مفيدًا للنصر؟ الفريق حاليًا يسير بخطوات تصاعدية، وكريستيانو لاعب عالمي وتاريخه كبير ولا أحد يستطيع محو تاريخه، لكن أتحدث فقط عن حاجة الفريق النصراوي له فقط لا غيره، وكلاعب إنجازاته وتاريخه وبطولاته هي من تتحدث عنه".

وأردف: "أداء أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى لا يرضي محبيه، ولا بد على الإدارة ترك الحديث والتركيز على العمل، والجماهير تريد نتائج على أرض الملعب وليس كلام فقط، ونحن نتحدث عن النادي الأهلي بقيمته وتاريخه وعراقته مع احترامي الكامل لكل أندية دوري يلو".

واستطرد: "أبرز حدث في الجولة 10 هو خسارة الشباب أمام الفتح لأنها ثقيلة، وبانيجا بات عبئًا على الفريق الشبابي، وخطورة الشباب كانت متعددة بداية الموسم، والمدرب مورينو مطالب بتغيير أدوار بعض اللاعبين".

وأضاف: "بن دبكة لاعب الفتح هو لاعب الجولة بالنسبة لي نظرًا لأدواره الكبيرة في مواجهة الشباب وله بصمة في كل مباراة، وجيورجيوس دونيس (الفتح) هو مدرب الجولة، وهدف ميتريتا لاعب الرائد بشباك الباطن هو أجمل هدف بالجولة ومعه هدف نواكايمي لاعب الفيحاء بشباك الطائي".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

12202227164942872208085

قرار استثنائي بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء مونديال قطر 2022

12202227155741195919234

جالتيه: مبابي خالف قراري.. وهذا موعد عودة ميسي

1220222712160465212191

حقيقة وفاة والدة سفيان بوفال نجم منتخب المغرب

12202227103243668630032

مان يونايتد يواجه نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

12202227102646393517637

نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

أخبار متعلقة
1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

12202217125237583246120

السد ينافس نادي النصر على كريستيانو رونالدو

1220221412428908074819 (1)

بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر

1220221492531724520354

المشجع المنحوس يضرب من جديد ويضيف ضحية لقائمته

12202213102927436382451

رسالة جديدة من رونالدو بعد توديع المونديال .. صورة

1220221112309866802475

قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟