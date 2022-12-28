نجم النصر السابق: لا نحتاج كريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - تمنى حسين عبد الغني نجم النصر السابق، عدم قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كاشفًا بالوقت ذاته الأفضل بالجولة 10 للدوري.



وقال عبد الغني، في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: "دوري روشن هذا الموسم صعب، ولكن النصر والاتحاد والشباب الأقرب للفوز به، واستبعاد الهلال ليس ضعفًا فيه، لكن الإرهاق الذي يمر به لاعبيه من مشاركاتهم مع المنتخب أو بالبطولات المختلفة بفريقهم، ولا يمكننا إقصاء فريق بعينه من صراع الفوز بالدوري، لكن التقلبات متوقعة حتى نهاية المسابقة، والدوري اختلف عن السابق والجميع ينافس على تحقيقه".



وأضاف: "النصر كان متكاملاً بالأمس في مباراة الديربي، والحافز دائمًا ما يحضر في مباريات الديربي، وكانت مباراة جميلة ومفتوحة، وأرضية ملعب مرسول بارك لم تكن وفق التطلعات، والنصر بحاجة لمهاجم بخصائص تاوامبا كمحطة تعطيك حلولاً أكثر للقادمين من الخلف".



وواصل: "موسى ماريجا لاعب لا بديل له في صفوف الهلال، خصوصًا مواصفاته والدور الذي يؤديه داخل الملعب، والمعد البدني هو من يتحمل الإصابات الكثيرة، وإيميليانو ابن المدرب رامون دياز، فهو من قام باختياره".



وأشار: "فرحت كثيرًا بهدف عبدالرحمن غريب بشباك الهلال، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكنه لم ينسجم مع الفريق النصراوي حتى الآن".



وتابع: "لا أعرف مدى حقيقة قدوم كريستيانو رونالدو أم لا، ولكني ما زلت عند رأيي بكوني لا أتمنى قدومه للنصر، ليس كقيمة، لكن هل سيكون قدومه مفيدًا للنصر؟ الفريق حاليًا يسير بخطوات تصاعدية، وكريستيانو لاعب عالمي وتاريخه كبير ولا أحد يستطيع محو تاريخه، لكن أتحدث فقط عن حاجة الفريق النصراوي له فقط لا غيره، وكلاعب إنجازاته وتاريخه وبطولاته هي من تتحدث عنه".



وأردف: "أداء أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى لا يرضي محبيه، ولا بد على الإدارة ترك الحديث والتركيز على العمل، والجماهير تريد نتائج على أرض الملعب وليس كلام فقط، ونحن نتحدث عن النادي الأهلي بقيمته وتاريخه وعراقته مع احترامي الكامل لكل أندية دوري يلو".



واستطرد: "أبرز حدث في الجولة 10 هو خسارة الشباب أمام الفتح لأنها ثقيلة، وبانيجا بات عبئًا على الفريق الشبابي، وخطورة الشباب كانت متعددة بداية الموسم، والمدرب مورينو مطالب بتغيير أدوار بعض اللاعبين".



وأضاف: "بن دبكة لاعب الفتح هو لاعب الجولة بالنسبة لي نظرًا لأدواره الكبيرة في مواجهة الشباب وله بصمة في كل مباراة، وجيورجيوس دونيس (الفتح) هو مدرب الجولة، وهدف ميتريتا لاعب الرائد بشباك الباطن هو أجمل هدف بالجولة ومعه هدف نواكايمي لاعب الفيحاء بشباك الطائي".

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