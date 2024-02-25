نجم النصر السابق ينصح المدافعين بشأن كريستيانو

الوكيل الإخباري - وجه هاشم سرور، نجم النصر السابق، رسالة عامة لمدافعي الدوري السعودي، تتعلق بقائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وشهدت منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، العديد من التدخلات القوية، كان آخرها إصابة الاسباني فيجا نجم أهلي جدة.



وكتب سرور عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "بعض المدافعين عندما يتعاملون مع رونالدو ‏داخل الملعب بلطف فهذا يعني أنك لاعب كبير وتعرف حجم قدرتك على التعامل مع اللاعبين الكبار".



وتابع: "وعندما تلعب بخشونة مع لاعب بحجم رونالدو فهذا يعني أنك استنقصت من قيمتك أمام محبي الأسطورة كريستيانو في كل بقاع العالم".



وأتم: "ليست فلسفة ولكنها حقيقة لمن يحتاج النصح من المدافعين".



وينتظر أن يخوض النصر مواجهة قوية أمام الشباب مساء اليوم الأحد في ديربي الرياض، ويدخل العالمي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

اضافة اعلان

ملاعب