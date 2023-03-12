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الأحد، 12-03-2023 04:06 م

نجم النصر السعودي يهاجم رونالدو

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الوكيل الإخباري -  وجه نجم نادي النصر السعودي السابق، فهد الهريفي، انتقادات لاذعة لقائد "العالمي" الحالي، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن النصر أخطأ بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وجاءت انتقادات الهريفي لرونالدو في أعقاب خسارة النصر لقاء الكلاسيكو السعودي ضد اتحاد جدة بهدف دون رد في الجولة الـ20 من الدوري.

وقال الهريفي خلال إحدى المساحات (منصة مختصة بالدردشة) عبر موقع "تويتر": "أقسم بجلال الله ما كنت أريد كريستيانو يأتي للنصر في ظل وجود تاليسكا (هداف النصر)، لأنني أعرف أنهما 2×1، والأيام المقبلة ستثبت ذلك، إذا كل لاعب يقول أعطيني كرة هدف، فهذه مصيبة.. أنا أحب رونالدو حبا غير طبيعي، أحب ثقافته واحترافيته وأحترمه، كلها أمور لا خلاف فيها، لكنني هنا أتحدث عن لاعب داخل الملعب، لاعب يستلم كرة ويلعب بكعب القدم خارج الملعب!، تقولون إن الكوبري (تمرير الكرة بين قدمي المنافس) الذي لعبه أمام طارق حامد، لاعب الاتحاد، عظيم، فماذا عن الكعب الذي لعبه خارج الملعب؟".

وأضاف: "رونالدو لم يعد قادرا على المراوغة ولا الاعتماد على نفسه، هو يريد تمريرة هدف وسرعة وانفرادات، حتى الآن لم يلعب رأسية جيدة ولم يستقبل عرضية مميزة".

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واختتم: "لو أنا أحد مسييري النصر لم أكن لأتعاقد مع كريستيانو، كنت سأبحث عن ميسي أو أي لاعب آخر".

 

ملاعب 

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