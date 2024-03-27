نجم النصر يسخر من فينيسيوس .. صورة

الوكيل الإخباري - شهدت مباراة البرازيل وإسبانيا الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل 3-3، العديد من الأحداث المثيرة سواء على مستوى اللعب أو صراعات اللاعبين.



البرازيلي فينسيوس نجم ريال مدريد دخل في مشادة قوية مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر خلال المباراة، وهو ما استدعى باقي اللاعبين للتدخل لتنتهي الأزمة سريعا.



وانتشر فيديو المشادة بشكل كبير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لدرجة أن لابورت أعاد نشر المقطع.



واستغل لابورت نشر أحد المتابعين الفيديو بتصريح سابق لفينيسيوس جاء نصه: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، ليقوم بإعادة التغريدة قائلا: "ربما أراد الرقص" مع رموز تعبيرية تدل على السخرية من النجم البرازيلي.



وسبق وأن خرج "فيني" بتصريح "أريد فقط أن ألعب كرة القدم" نتيجة التعرض لهتافات عنصرية متواصلة في مختلف الملاعب سواء على المستوى الأوروبي أو المحلي رفقة ريال مدريد.



ويستفز النجم البرازيلي دائما الجماهير عندما يسجل الأهداف بالاحتفال عن طريق الرقص أمام المدرجات، وهو ما دفع لابورت للخروج بهذا التعليق.

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