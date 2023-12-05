نجم الهلال ودي خيا في قائمة ميركاتو برشلونة

الوكيل الإخباري - يدرس نادي برشلونة عدة خيارات تحسبا للتعاقد مع صفقات ضرورية في الميركاتو الشتوي المقبل، ووضع لذلك قائمة محددة يظهر بينها اسم نجم بارز في الهلال السعودي.



ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية يضع الفريق الكتالوني في أولوياته التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل إصابة حارس مرماه، الألماني أندريه تير شتيجن.



ويعاني تير شتيجن من آلام في الظهر، وقد يخضع لجراحة أو يتبع علاجا محافظا من أجل التعافي.



ووفقا للصحيفة "إذا اختار تير شتيجن الخضوع لجراحة لحل مشكلته نهائيا، فإنه سيغيب 2-3 أشهر، وقد تصبح الأمور أكثر تعقيدا".



وأوضحت أنه "سيكون من الصعب أن يعتمد برشلونة خلال هذه الفترة على إيناكي بينا وحارس آخر من الفريق الرديف، لذا سيكون النادي الكتالوني منتبها للخيارات المتاحة في الميركاتو الشتوي".



وأشارت إلى أن "ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، أحد الأسماء المناسبة لبرشلونة، لا سيما أنه صفقة مجانية، لكن هناك منافسة حاليا من جانب نيوكاسل يونايتد".



وأوضحت أن آرون رامسديل حارس آرسنال، يعد خيارا آخر أمام برشلونة لضمه 6 أشهر على سبيل الإعارة، لا سيما أنه يبحث عن فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات، خشية الغياب عن اليورو.



ويرفض ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بيع رامسديل، لكنه قد يرحب بخروجه في إعارة.



ويعد كاسبر شمايكل "37 عاما" أيضا من بين المرشحين للبارسا، خاصة أنه يحصل في أندرلخت على راتب متواضع للغاية يبلغ 240 ألف يورو سنويا.



ولا يستبعد برشلونة توجيه أنظاره صوب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي "خاصة إذا تم إغراؤه بالعودة للمنافسة على الألقاب في دوري أبطال أوروبا والليجا" وفقا لسبورت.



كما "دخل رومان بوركي الحارس السابق لبوروسيا دورتموند، هذه قائمة اهتمامات برشلونة، وهو منفتح على ترك الدوري الأمريكي والعودة إلى أوروبا".

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