نجم الوحدات: الأفضل لم يأت بعد

الوكيل الإخباري - أكد الكاميروني كلارينس بيتانج نجم الوحدات، اليوم الاثنين، أن فريقه يسير خطوة بخطوة نحو المنافسة على لقب بطولة دوري المحترفين.



ويعتبر بيتانج أحد أبرز المحترفين في الملاعب الأردنية هذا الموسم استنادا لما يقدمه من مجهود بدني وتكتيكي وما يظهره من روح قتالية تميز بها عن غيره داخل الملعب كلاعب ارتكاز.



وكتب بيتانج عبر حسابه على "فيسبوك": "الأفضل لم يأت بعد"، وذلك في إشارة إلى أن الوحدات ما يزال يمتلك الكثير ليقدمه في المباريات المتبقية من بطولة الدوري.



وطالبت جماهير الوحدات من مجلس الإدارة ضرورة الإسراع في تجديد عقد الكاميروني كلارينس بيتانج، وبما يضمن مواصلة مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.



وتحسن أداء الوحدات بعد فترة توقف بطولة الدوري، حيث حقق فوزا مستحقا قبل يومين على السلط وبثلاثية نظيفة.



ويتصدر فريق الوحدات ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة وبالمشاركة مع الفيصلي.

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