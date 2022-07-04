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الإثنين، 04-07-2022 01:26 م

نجم الوحدات يتراجع عن قرار الإعتزال بعد تعرضه لإصابة قاسية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن طارق خطاب تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم، وذلك نظرا لحالة الدعم الكبير التي تلقاها في الساعات الماضية، مؤكدا امتلاكه العزيمة بالتغلب على الإصابة والعودة بأفضل صورة.


 

وقال خطاب في مداخلة تلفزيونية أنه يتمنى العودة بأفضل طريقة ممكنة بعد الخضوع لعملية جراحية في الرباط الصليبي، مبينا أن الإصابة في المكان ذاته للإصابة السابقة ودون تعرضه لأي تدخل عنيف في الملعب، نافيا أن تكون العملية السابقة قد فشلت وتسببت بتجدد الإصابة .


وكان نجم المنتخب الوطني وفريق الوحدات لكرة القدم قد أعلن اعتزال كرة القدم بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي للمرة الثانية في أقل من عامين، قبل أن يتراجع بعد موقف الجماهير والرياضيين الداعم له .


 
وتوجه اللاعب بالرسالة المؤثرة لجماهير الكرة الأردنية ونادي الوحدات، حيث شكرهم على الوقوف معه طوال مسيرته الكروية، علما أن الفحوصات التي خضع المدافع الدولي لها عقب مواجهة الوحدات والصريح أثبتت تعرضه للقطع بالرباط الصليبي . 



وتفاعلت الجماهير الأردنية وجميع أركان اللعبة كافة مع قرار اللاعب بصورة كبيرة، حيث ملأت صوره منصات التواصل الإجتماعي مع تمنيات السلامة له واستذكار مسيرته الكبيرة المطالبة بالعدول عن القرار .

ويعد خطاب من المدافعين التاريخيين للكرة الأردنية ومثل المنتخبات الوطنية كافة في العديد من المسابقات، كما مثل أندية الوحدات، المصري البورسعيدي المصري، الشباب السعودي والسالمية الكويتي .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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