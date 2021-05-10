الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الغاء المسيرة الاستفزازية للمستوطنين بسبب صواريخ المقاومة

استشهاد 3 أطفال بقصف للاحتلال شمال غزة

مفتي عام المملكة يوضح حول اعلان موعد عيد الفطر بالاردن

اتصال بين الملك وأردوغان لأجل القدس

انطلاق صفارات الإنذار في القدس المحتلة وسماع دوي عدة انفجارات

الملك: ضرورة الوقف الفوري للممارسات اللاشرعية الإسرائيلية في القدس

أوقاف الرصيفة تكرم الفائزين في مسابقاتها الدينية

سطو على بنك في عمان

المقاومة الفلسطينية تمهل الاحتلال حتى السادسة مساء

الإثنين، 10-05-2021 07:25 م

نجم الوحدات يرسل تحية للمرابطين في القدس

الوحدات


الوكيل الإخباري - أنس عشا
وجه مدافع فريق الوحدات الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يزن العرب، تحية للشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس، والذي يمر بحالة اشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ أيام بالعاصمة الفلسطينية.
اضافة اعلان


وأكد العرب في تصريحات تلفزيونية أن الفوز على فريق معان كان صعبا، كاشفا عن مساعي جميع الفرق للتألق أمام الوحدات مما يصعب على الأخضر جميع المباريات.




وكان الوحدات قد هزم معان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين، علما أن يزن العرب قد وقع على الهدف الأول بالمباراة، حيث احتفل بتقبيل قبة الصخرة المرسومة على شعار الوحدات رافعا علامة النصر والقيد في إشارة للأحداث في المسجد الأقصى .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210509_1620588920-764

رسالة من الملاعب القطرية للشعب الفلسطيني

pic_93068

عمر هاني ينهي الدوري القبرصي وفوز مهم لأولمبياكوس

179071649_3459925894106986_8821757050661863487_n

هل يتمكن خضر بدوان من إنقاذ نادي البقعة

178486757_3455249847907924_4577481106518642542_n

مدرب معان : الوحدات هزم النصر وفولاذ ،، الجميع يخشاه

1200_07e5fa5671

الوحدات يتغلب على معان ،، وتعادل السلط والجليل

8261b155f1012c41c94af0979cd9b6f8

محمود زعترة يسجل هدفه الأول بالعراق ،، وانتصارات لاحسان حداد والشبول

أخبار متعلقة
178486757_3455249847907924_4577481106518642542_n

مدرب معان : الوحدات هزم النصر وفولاذ ،، الجميع يخشاه

1200_07e5fa5671

الوحدات يتغلب على معان ،، وتعادل السلط والجليل

الوحدات

خسارة اسيوية جديدة للوحدات

الوحدات

بركلة جزاء ،، الوحدات يخسر بدوري الأبطال !!

jeehsnv5w3pj6sog63a8

فراس شلباية : ندخل كل مباراة لتحقيق الفوز

420211423543657258231

تعرف على أفضل لاعب بمباراة الوحدات والنصر