نجم الوحدات يرسل تحية للمرابطين في القدس

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الوكيل الإخباري - أنس عشاوجه مدافع فريق الوحدات الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يزن العرب، تحية للشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس، والذي يمر بحالة اشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ أيام بالعاصمة الفلسطينية.وأكد العرب في تصريحات تلفزيونية أن الفوز على فريق معان كان صعبا، كاشفا عن مساعي جميع الفرق للتألق أمام الوحدات مما يصعب على الأخضر جميع المباريات.وكان الوحدات قد هزم معان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين، علما أن يزن العرب قد وقع على الهدف الأول بالمباراة، حيث احتفل بتقبيل قبة الصخرة المرسومة على شعار الوحدات رافعا علامة النصر والقيد في إشارة للأحداث في المسجد الأقصى .