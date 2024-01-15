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الإثنين، 15-01-2024 05:01 م

نجم باريسي يطلب الرحيل إلى بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - طلب أحد نجوم باريس سان جيرمان، الرحيل عن جدران النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن نوردي موكيلي مدافع باريس، أبلغ إدارة ناديه، برغبته في الرحيل والانتقال إلى بايرن ميونخ.

وأضافت أن إدارة بايرن تستعد الآن لبدء المفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان لحسم صفقة موكيلي.

وينتظر كريستوف فرويند، المدير الرياضي للعملاق البافاري، الإشارة لإتمام الصفقة، بعدما تخلف عن التواجد في معسكر الفريق بالبرتغال خلال فترة التوقف الشتوي.

وأكد مراسل شبكة سكاي سبورت أن فرويند يسعى لإتمام صفقة موكيلي بحلول الأسبوع المقبل، خاصة بعدما حصل على موافقة المدافع الفرنسي.

وأوضحت أن سان جيرمان يصر على انتقال موكيلي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وضع بند للشراء النهائي مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن نوردي موكيلي (26 عاما) انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من لايبزيج.

 

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